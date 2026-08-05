Le startup europee di AI hanno raccolto l'importo da record di 23 miliardi di dollari nella prima metà del 2026, un'impennata del 130% su base annua che ha catturato il 55% di tutto il capitale di rischio della regione, secondo il 2026 European AI Economy Report (Rapporto 2026 sull'economia europea dell'AI) pubblicato oggi da HumanX e Crunchbase. In aumento rispetto ai 10 miliardi di dollari del primo semestre 2025, il totale storico del finanziamento segnala che l'Europa si sta rapidamente affermando come un motore primario per l'innovazione globale dell'intelligenza artificiale.

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"Se la storia dell'AI doveva essere una sfida a due, l'Europa non ha ricevuto il messaggio", ha dichiarato Stefan Weitz, Cofondatore e AD di HumanX.

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