Frontgrade oggi ha annunciato che le tecnologie del suo portafoglio di elettronica spaziale stanno supportando diversi sistemi di importanza fondamentale a bordo del telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA, lanciato con successo il 30 agosto 2026.

Roman è l'osservatorio di astrofisica di punta della NASA, progettato per studiare l'energia oscura, scoprire esopianeti ed esplorare l'evoluzione dell'universo. La sua elettronica di bordo comprende processori e microelettronica resistenti alle radiazioni, che garantiscono le funzioni fondamentali di elaborazione, comunicazione, gestione energetica e controllo nell'intero veicolo spaziale.

Al centro dell'architettura digitale di Roman ci sono i processori GR740 e GR712RC di Frontgrade Gaisler.

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Lauren Condoluci, Lauren.Condoluci@frontgrade.com





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