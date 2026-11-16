I cinque movimenti emergenti pronti a definire la cultura dei cocktail nel 2027 sono stati presentati oggi nell'ottava edizione annuale del Bacardi Cocktail Trends Report pubblicato da Bacardi Limited, la più grande azienda internazionale di alcolici a gestione privata al mondo. Creata in collaborazione con la consulenza sulle previsioni strategiche The Future Laboratory (TFL), il rapporto abbina ricerca tra i consumatori a livello globale, informazioni fornite dai baristi e prospettive del settore per capire come si stia evolvendo l'esperienza dei cocktail. Il rapporto rivela inoltre i cocktail che i consumatori di età legale per il consumo di alcolici (LDA) intendono ordinare nei bar e nei locali in tutto il mondo nel 2027.

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The Bacardi Cocktail Trends Report explores how flavor, hospitality and human recommendations will shape the drinks experience in 2027.

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