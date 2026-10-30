WHOOP , il brand orientato alle prestazioni umane, ha annunciato oggi che la leggenda del basketball LeBron James ha accettato il ruolo di ambasciatore globale, formalizzando una relazione iniziata oltre un decennio fa. Tra i primi membri dell'azienda e ora un investitore, James collaborerà con WHOOP per promuovere l'importanza dell'eccellenza sportiva costante e vitalità quotidiana.

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LeBron James Deepens Commitment to WHOOP, Expanding 11-Year Relationship

James ha iniziato a indossare WHOOP nel 2015, ben prima che il monitoraggio continuo della salute diventasse una tendenza del grande pubblico.

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