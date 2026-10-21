LemFi, la piattaforma finanziaria per chi costruisce la propria vita oltreconfine, oggi ha annunciato il lancio della sua nuova piattaforma globale che si identifica con il brand “Ambition has no passport”, insieme a un’app completamente riprogettata, avviando la più ampia espansione della linea di prodotti della sua storia.

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Georgina Trott | georgina@burlington.cc





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