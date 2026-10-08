Lenovo, l'azienda globale leader della tecnologia, oggi ha annunciato che il suo evento globale annuale dedicato all'innovazione tornerà al CES ® 2027 di Las Vegas . Ospitata alla Sphere e parte della serie di relatori del CES, Tech World riunirà una serie di relatori visionari e innovazioni rivoluzionarie con un'esperienza immersiva unica in ambito tecnologico e musicale.

Oltre a svelare le ultime novità di Lenovo, Tech World riunirà sul palco direttori tecnologici globali e voci principali per parlare del futuro dell'intelligenza artificiale.

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Stuart Gill

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