Oggi, Lenovo manda in onda la prima puntata della sua nuova serie di documentari di Backing Every Business , la sua iniziativa globale pensata per connettere piccole imprese con le persone, la tecnologia e l'assistenza necessarie per crescere e prosperare. La serie presenta cinque aziende che partecipano a Twinning, il programma di Lenovo che riunisce i fondatori di piccole imprese di tutto il mondo, mettendoli in connessione tramite programmi di mentoring per obiettivi condivisi di crescita, accesso alle risorse, tra cui tecnologia, formazione IA, finanziamenti pensati per contribuire ad affrontare le reali sfide aziendali e tradurre nuove idee in realtà.

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Pedro Chen

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