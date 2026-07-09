Leo Cancer Care, l'azienda specializzata in tecnologia medica impegnata a reinventare le modalità di diagnosi per immagini e di trattamento dei pazienti progettando sistemi basati sulla naturale posizione eretta del corpo, oggi ha annunciato la chiusura di un finanziamento di serie D da 65 milioni di dollari , sottoscritto in eccesso. Il round è stato condotto da Yu Galaxy , della Silicon Valley, e accoglie nuovi investitori, tra cui Eventide Asset Management , assieme al supporto continuo dagli investitori esistenti dell'azienda.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708638285/it/

Contatto per i media: Ann Claire Pahlavi, Consulente senior per le comunicazioni, Leo Cancer Care | annclaire@annclairemedia.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire