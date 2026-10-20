Gedda si appresta a ospitare la quinta edizione della Conferenza sulla sostenibilità idrica guidata dall'innovazione (Innovation-Driven Water Sustainability Conference, IDWS 2026) dal 14 al 16 dicembre 2026. La conferenza mira ad accelerare la transizione delle soluzioni idriche dalla fase di ricerca e sviluppo alla loro implementazione concreta, mettendo in contatto innovatori, investitori e utenti finali al fine di rafforzare la sicurezza idrica, migliorare l'efficienza dei servizi e potenziare la sostenibilità delle risorse idriche a livello mondiale.

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Main session from IDWS 2025 (Photo: AETOSWire)

La conferenza riunirà esperti, ricercatori, innovatori, investitori e rappresentanti di organizzazioni del settore idrico provenienti da oltre 140 paesi. Saranno presenti oltre 250 relatori e sono attesi più di 10.000 partecipanti, oltre a una fiera internazionale che metterà in mostra più di 150 marchi globali.

L'Ing. Tariq Al-Ghafari, vicepresidente per l'innovazione e le tecnologie promettenti, ha affermato: "La conferenza funge da piattaforma globale per confrontarsi sulle opportunità e sulle sfide, presentare le soluzioni e le tecnologie più recenti e rafforzare la cooperazione internazionale".

Ha sottolineato che il mercato globale della sicurezza idrica e della gestione delle infrastrutture idriche è stimato intorno ai 303,8 miliardi di dollari, mentre il valore dei progetti di costruzione e ingegneria previsti per gli impianti idrici e di trattamento delle acque reflue supera 1,2 trilioni di dollari. Gli studi stimano inoltre che il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite relativi all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari richiederà ulteriori investimenti compresi tra 131 miliardi e 140 miliardi di dollari all'anno.

Questa piattaforma globale giunge in un momento in cui siccità, inondazioni e l'aumento della domanda stanno accrescendo la necessità di sistemi idrici più affidabili, resilienti e adattabili. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF, 1,8 miliardi di persone vivono ancora in abitazioni prive di un approvvigionamento idrico interno. Nel contempo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura stima che l'agricoltura rappresenti circa il 72% dei prelievi globali di acqua dolce.

La conferenza affronterà il tema del riutilizzo delle acque trattate e del progresso dell'economia circolare, nonché l'applicazione dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie digitali e dell'analisi dei dati nella pianificazione, nelle operazioni e nella gestione delle risorse. Queste soluzioni possono migliorare le prestazioni dei servizi e l'efficienza nell'uso dell'acqua in molteplici settori.

I dibattiti esamineranno inoltre il ruolo delle politiche, della governance, dei finanziamenti e dello sviluppo delle capacità nel favorire l'adozione di tecnologie promettenti. Particolare attenzione sarà dedicata all'allineamento della ricerca scientifica con le esigenze operative, al fine di rafforzare l'efficacia delle innovazioni idriche e garantirne l'impatto sostenibile nelle applicazioni concrete.

Il programma includerà il "Miahthon", piattaforme dedicate alla presentazione di soluzioni offerte dalle start-up e il Global Prize for Innovation in Water. Insieme, queste iniziative metteranno in rilievo idee promettenti e faciliteranno la creazione di partnership a sostegno del loro ingresso sul mercato, della loro adozione e di una più ampia diffusione.

*Fonte: AETOSWire

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Ema Linaker

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