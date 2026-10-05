Logistics Reply , la società del gruppo Reply specializzata in soluzioni per la gestione del magazzino e la supply chain execution, ha presentato oggi il LEA AI Agent Authority Model , un nuovo framework operativo, disponibile con LEA Reply Dynamic Intelligence che aiuta le organizzazioni a introdurre l’AI agentica nei processi di magazzino definendo, per ciascuna attività, il livello di autorità appropriato per l’agente, anziché puntare alla massima autonomia.

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Logistics Reply introduces the LEA AI Agent Authority Model, a new practical framework delivered alongside LEA Reply Dynamic Intelligence, enabling organizations to deploy AI agents with the right authority for each task—not maximum autonomy.

Con il progressivo passaggio dell’IA da un ruolo di supporto alla gestione operativa del magazzino, le organizzazioni necessitano di un approccio strutturato per decidere quale livello di autorità attribuire agli agenti in ogni contesto operativo. In assenza di criteri chiari, l’adozione dell’IA può comportare rischi aggiuntivi per i team operativi. L’obiettivo è conferire agli agenti l’autorità adeguata a ciascuna attività: la capacità di agire, da sola, non significa essere giustificati a farlo.

Il LEA AI Agent Authority Model risponde a questa sfida combinando due dimensioni: la maturità dell'organizzazione nell'adozione dell'IA e l'autorità contestuale dell’agente. Il modello incrocia quattro fasi di maturità, dall’adozione iniziale alla piena maturità, con cinque livelli di autorità: Informare , Raccomandare , Agire , Coordinare e Autonomia Governata . Il framework aiuta le organizzazioni a identificare dove l’IA possa creare valore già oggi e a stabilire cosa gli agenti debbano fare, dove e entro quali limiti, in base al caso d’uso, al contesto e al rischio. L’autorità può poi essere ampliata man mano che crescono i riscontri operativi e la fiducia.

Insieme al nuovo framework, LEA Dynamic Intelligence mette a disposizione agenti prebuilt e un agent builder per realizzare e implementare agenti su misura per le esigenze dei clienti. In questo modo le linee guida del modello su maturità e autorità si traducono in applicazioni concrete nelle operazioni di magazzino. I primi cinque nuovi agenti, disponibili dal 5 ottobre 2026, gestiscono attività ricorrenti di magazzino senza richiedere sviluppi personalizzati. Ciascuno è dotato di un proprio data contract e di uno specifico approccio di integrazione, con un livello di autorità delegata e di supervisione umana calibrato sul compito e sul contesto operativo:

Out of Stock Agent: identifica le cause dell’indisponibilità delle scorte e distingue le carenze effettive dai problemi temporanei, contribuendo a ridurre i ritardi e i controlli manuali.

identifica le cause dell’indisponibilità delle scorte e distingue le carenze effettive dai problemi temporanei, contribuendo a ridurre i ritardi e i controlli manuali. Labor Distribution Agent: supporta il bilanciamento del carico di lavoro in tempo reale identificando i colli di bottiglia, stimando l’impegno necessario per rispettare le scadenze e raccomandando la riallocazione della forza lavoro.

supporta il bilanciamento del carico di lavoro in tempo reale identificando i colli di bottiglia, stimando l’impegno necessario per rispettare le scadenze e raccomandando la riallocazione della forza lavoro. ABC Rebalancer Agent: ricalcola la classificazione ABC sulla base dei dati di movimentazione e genera un report di riclassificazione. Una volta approvato, riporta le classi aggiornate nell’anagrafica articoli del sistema di gestione del magazzino (WMS).

ricalcola la classificazione ABC sulla base dei dati di movimentazione e genera un report di riclassificazione. Una volta approvato, riporta le classi aggiornate nell’anagrafica articoli del sistema di gestione del magazzino (WMS). Dock Scheduling Agent: consente a pianificatori e corrieri di cercare e prenotare slot di accesso alle banchine tramite conversazione in linguaggio naturale, con un dialogo guidato che tiene conto delle regole di pianificazione.

consente a pianificatori e corrieri di cercare e prenotare slot di accesso alle banchine tramite conversazione in linguaggio naturale, con un dialogo guidato che tiene conto delle regole di pianificazione. Lost & Found Agent: si attiva quando un’attività subisce un ritardo e può utilizzare le immagini delle telecamere per valutare l’ambiente, individuare le cause del ritardo e rilevare problemi come un articolo che blocca il percorso di un robot mobile autonomo (AMR).

“L’IA sta generando enormi aspettative, ma anche una reale incertezza. Molti team sanno di volere l’IA, ma non sono sicuri di quale ruolo debba avere nelle operazioni quotidiane né di come adottarla in sicurezza. La maturità nell’IA riguarda l’organizzazione; l’autorità degli agenti dipende dal contesto. Il nostro ruolo è aiutare i clienti a capire dove l’IA possa creare valore oggi, quale livello di autorità sia appropriato per ciascuna decisione operativa e come aumentare tale autorità in modo sicuro man mano che la fiducia ed evidenze si consolidano .” ha affermato Enrico Nebuloni, Executive Partner di Reply .

Con il LEA AI Agent Authority Model e LEA Dynamic Intelligence, Logistics Reply offre ai clienti un percorso concreto verso l’IA agentica nell’esecuzione delle operazioni di magazzino. Per maggiori informazioni sul LEA AI Agent Authority Model e su LEA Dynamic Intelligence, visitare: https://www.reply.com/logistics-reply/it .

Logistics Reply

Logistics Reply è la società del Gruppo Reply specializzata in soluzioni software per l’esecuzione della catena di fornitura e la gestione dei magazzini. Basata su oltre 30 anni di esperienza nel software di esecuzione e nella data intelligence, la sua piattaforma LEA Reply™ fornisce una base digitale comune per l’esecuzione che combina gestione del magazzino, pianificazione e ottimizzazione, integrazione di automazione e robotica, orchestrazione intelligente e funzionalità di IA. Progettata per ambienti logistici complessi e in continua evoluzione, LEA aiuta le organizzazioni a collegare persone, processi, sistemi e tecnologie di automazione eterogenee all’interno di una piattaforma di esecuzione scalabile, supportando sia operazioni altamente manuali che magazzini sempre più automatizzati. Logistics Reply aiuta i clienti a far evolvere progressivamente le loro operazioni attraverso soluzioni modulari e cloud native, dall’esecuzione di base all’orchestrazione intelligente e all’IA agentica governata, con un’attenzione costante al valore operativo misurabile. Scopri le nostre innovative soluzioni software su https://www.reply.com/logistics-reply/it

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Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply affianca i principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione nella definizione e nello sviluppo di modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. I servizi di Reply includono: Consulenza, System Integration e Digital Services. www.reply.com

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