LTM , il partner di Business Creativity per le organizzazioni più grandi al mondo, oggi ha annunciato il lancio di BlueVerse™ AgenTraceIQ , una soluzione progettata per aiutare le organizzazioni ad adottare e scalare l'AI agentica in modo sicuro. Riunendo Rubrik Agent Cloud e le competenze in materia di governance dell'AI e dei servizi gestiti di LTM, la soluzione consente alle organizzazioni di monitorare gli agenti AI, fissare limiti e annullare le azioni involontarie degli agenti negli ambienti aziendali di importanza critica.

Nell'ambito del Project Hourglass di Rubrik, LTM e altri Global Systems Integrators di punta collaborano con Rubrik, la Società di Sicurezza e Operazioni AI, per fornire Rubrik Agent Cloud per Claude Code di Anthropic ai propri clienti aziendali.

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