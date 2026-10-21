LTM , il partner di Business Creativity per le aziende più grandi al mondo, oggi ha annunciato il lancio di BlueVerse™ ValueMesh™ , una piattaforma di esecuzione di AI progettata per aiutare le imprese a industrializzare l'intelligenza artificiale nell'intero ciclo di vita della trasformazione Oracle, da strategia e implementazione alle operazioni e innovazione continua. BlueVerse™ ValueMesh™ è stato sviluppato e validato da LTM nell'ambito delle sue competenze nei Cloud Services.

Sviluppata sulle vaste competenze Oracle di LTM e sul portafoglio BlueVerse™, BlueVerse™ ValueMesh™ è progettato per aiutare le aziende a industrializzare l'AI lungo l'intero percorso di trasformazione Oracle. Integra una distribuzione nativa AI, automazione intelligente, agenti AI, servizi gestiti, processi aziendali intelligenti, soluzioni industriali, dati e governance in un modello di esecuzione unificato, progettato per aiutare le organizzazioni a superare le iniziative frammentate e i progetti pilota isolati e a perseguire un'innovazione scalabile, un'ottimizzazione continua e risultati aziendali concreti nel proprio contesto Oracle.

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