LUMI AI Factory, guidata da CSC – IT Center for Science, ha scelto IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) per realizzare IQM Halocene H4, un computer quantistico avanzato finalizzato ad accelerare il calcolo ibrido ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e le capacità di calcolo quantistico.

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LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

LUMI AI Factory selects IQM to deploy advanced quantum computer, accelerating hybrid HPC and AI development

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