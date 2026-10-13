La corsa alla modernizzazione delle supply chain del settore grocery europeo entra in una nuova fase: il gruppo finlandese Kesko ha scelto ActiveWarehouse™, la soluzione di punta per la gestione del magazzino di Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) , leader nella fornitura di soluzioni per la supply chain e il commercio omnicanale.

Il colosso nordico del mondo retail sostituirà il sistema legacy di gestione dei magazzini utilizzato per le attività grocery con la principale soluzione cloud-native di warehouse management del settore, che integra anche funzionalità di AI agentica attraverso ActiveAgents™ e Agent Foundry.

Per il secondo maggiore operatore grocery della Finlandia e uno dei principali del Nord Europa, l’investimento riflette la crescente importanza strategica dell’agilità operativa, in un contesto in cui retail digitale e fisico sono sempre più interconnessi e in cui è in atto una più ampia trasformazione della logistica nel settore retail.

La portata delle attività grocery di Kesko rende il progetto particolarmente rilevante per il mercato retail finlandese ed europeo. Nel 2025, la divisione ha registrato un fatturato netto di 6,5 miliardi di euro e un utile operativo comparabile di 418 milioni di euro. Insieme, i negozi K-food e Kespro costituiscono un’importante realtà nel settore della distribuzione alimentare.

“Il nostro obiettivo è creare una base tecnologica e operativa per il magazzino in grado di evolversi senza le interruzioni tradizionalmente associate agli aggiornamenti dei software enterprise, sfruttando al contempo il potenziale trasformativo dell’AI agentica per aumentare l’efficienza operativa e cogliere opportunità finora inesplorate” , ha commentato Pekka Tala, Director Strategic Programs, Grocery Trade Logistics di Kesko .

La portata della decisione di Kesko va tuttavia oltre il semplice rinnovamento dell’infrastruttura. I retailer si trovano infatti a dover rispondere a esigenze dei consumatori sempre più frammentate e ad aspettative crescenti in termini di rapidità e affidabilità delle consegne. “Se non si riesce a rispettare una promessa di consegna completa e puntuale, il cliente sceglierà semplicemente un’alternativa, e questo alza notevolmente l’asticella” , ha aggiunto Tala.

“Il progetto partirà inizialmente da cinque centri di distribuzione, cui seguirà un nuovo sito greenfield previsto per il 2029-30, oltre a una serie di attività presso i terminal hub. Per noi è quindi fondamentale essere in grado di interpretare e gestire in tempo reale i segnali provenienti dalle operations” , ha concluso Tala.

Kesko prevede di implementare Manhattan Wave Coordinator, Labour e Warehouse Associate Agents, esplorando al contempo lo sviluppo di ulteriori agenti dedicati a supporto delle attività inbound attraverso Agent.

Sebastien Lefebure, Senior Vice President, EMEA di Manhattan , ha proseguito: “I retailer considerano sempre più i progetti di warehouse management come un’opportunità per differenziarsi dalla concorrenza. Questo progetto rappresenta molto più della semplice sostituzione di un WMS legacy: è un’opportunità per creare un concreto vantaggio competitivo. L’innovazione continua offerta dalla piattaforma cloud-native di Manhattan, unita alla potenza funzionale dell’AI integrata nel livello di execution delle supply chain, sta diventando sempre più il punto di riferimento rispetto al quale verranno valutate le piattaforme di supply chain di nuova generazione. Kesko è all’avanguardia nell’applicazione di questa tecnologia nel settore grocery nordico” .

Manhattan Associates

Manhattan Associates è un leader tecnologico globale che fornisce soluzioni per la supply chain e il commercio omnicanale con capacità di intelligenza artificiale senza pari. Progettiamo, realizziamo e offriamo soluzioni cloud-based basate sull'AI, le migliori della categoria, che garantiscono resilienza ed efficienza alle aziende. Consentiamo alle imprese di unificare in modo unico le vendite front-end con l'esecuzione della supply chain back-end.

Il nostro impegno verso l'innovazione, la piattaforma cloud-native e l'architettura API-first creano esperienze più semplici e percorsi più rapidi verso il valore per i nostri clienti. Li mettiamo in grado di anticipare e reagire alle tendenze emergenti e alle perturbazioni globali con competenza tecnica e sicurezza operativa, trasformando le sfide in vantaggi competitivi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.manh.com/it-it e le pagine pagine LinkedIn , Facebook e Manhattan Associates Italia .

Kesko

Kesko Corporation è una realtà di riferimento del commercio finlandese, attiva in tre principali aree: grocery, commercio di prodotti per l’edilizia e tecnici e automotive. Si tratta di settori nei quali Kesko vanta solide posizioni di mercato e competenze consolidate, che le consentono di perseguire una crescita redditizia nel lungo periodo.

Insieme ai retailer K indipendenti, Kesko costituisce K Group, il principale operatore del settore commerciale in Finlandia e uno dei maggiori del Nord Europa. K Group gestisce circa 1.700 punti vendita in Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Integrando un’ampia rete di punti vendita con una presenza online e servizi digitali senza soluzione di continuità, Kesko offre un’esperienza cliente multicanale. Le vendite retail annuali di K Group ammontano complessivamente a circa 15-16 miliardi di euro, mentre il gruppo conta tra 39.000 e 45.000 dipendenti.

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