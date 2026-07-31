Mary Kay Inc. , azienda leader globale nel settore della cosmesi, impegnata nella sostenibilità e dell'emancipazione femminile, oggi ha presentato il suo Rapporto sulla sostenibilità 2026 , una panoramica dei traguardi compiuti per raggiungere i suoi obiettivi per il 2030 e una celebrazione del 2025 e degli ultimi successi dell'azienda che continuano a promuovere il cambiamento positivo a livello mondiale.

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Mary Kay's annual 2026 Sustainability Report highlights the company's decades-long dedication to social, economic, and environmental sustainability - core pillars central to its business strategy and its purpose-driven legacy rooted in Mary Kay's mission of “enriching women’s lives” around the world. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Il rapporto annuale sottolinea la dedizione pluridecennale di Mary Kay negli ambiti sociale, economico e della sostenibilità ambientale - i pilastri centrali della sua strategia aziendale e la sua tradizione orientata agli obiettivi, radicata nella missione della società di “arricchire la vita delle donne” in tutto il mondo.

“L'impegno di Mary Kay di arricchire la vita delle donne continua a ispirare il modo in cui lavoriamo, innoviamo e creiamo un impatto sostenibile nel settore della bellezza mentre promuoviamo l'imprenditoria femminile per tutte le generazioni e a livello mondiale”, ha dichiarato Ryan Rogers, AD di Mary Kay . “Questo rapporto riflette il progresso effettivo che stiamo compiendo nei confronti dei nostri impegni per il 2030 e il profondo cambiamento sociale, economico e ambientale che stiamo contribuendo a creare per le persone, le comunità e il pianeta”.

Dalla biodiversità e dalla gestione responsabile dei prodotti all'emancipazione femminile e all'innovazione digitale, Mary Kay continua a integrare sostenibilità in tutta la sua attività, portando avanti questo impatto positivo in tutto il mondo. Di seguito i punti salienti del 2025:

AMBIENTE

Imballaggi responsabili: Mary Kay ha riconfermato gli impegni a ridurre l'utilizzo della plastica, ad aumentare il contenuto riciclato post-consumo (PCR) e a incrementare l'imballaggio pronto per il riciclaggio/riciclabile 1 . Ad esempio, il flacone di Mary Kay TimeWise ® Targeted-Action ® Toning Lotion contiene il 94% di contenuto PCR 2 .

Mary Kay ha riconfermato gli impegni a ridurre l'utilizzo della plastica, ad aumentare il contenuto riciclato post-consumo (PCR) e a incrementare l'imballaggio pronto per il riciclaggio/riciclabile . Ad esempio, il flacone di Mary Kay TimeWise Targeted-Action Toning Lotion contiene il 94% di contenuto PCR . Conservazione delle risorse: Mary Kay ha dato priorità all'utilizzo di fonti di carta sostenibili per le confezioni dei prodotti e gli inserti cartacei, i display per la distribuzione e le scatole per la spedizione - il 100% degli imballaggi di cartone dei prodotti Mary Kay sono idonei al riciclaggio nelle Americhe e in Europa. Uno degli obiettivi di Mary Kay è certificare il 90% degli imballaggi dei propri prodotti a livello globale entro il 2030 e l'azienda supporta il Forest Stewardship Council® (FSC®), un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste mondiali nel rispetto dell'ambiente, socialmente vantaggiosa ed economicamente sostenibile.

Mary Kay ha dato priorità all'utilizzo di fonti di carta sostenibili per le confezioni dei prodotti e gli inserti cartacei, i display per la distribuzione e le scatole per la spedizione - il 100% degli imballaggi di cartone dei prodotti Mary Kay sono idonei al riciclaggio nelle Americhe e in Europa. Uno degli obiettivi di Mary Kay è certificare il 90% degli imballaggi dei propri prodotti a livello globale entro il 2030 e l'azienda supporta il Forest Stewardship Council® (FSC®), un'organizzazione internazionale non governativa che promuove una gestione delle foreste mondiali nel rispetto dell'ambiente, socialmente vantaggiosa ed economicamente sostenibile. Abbonamenti di impatto per l'approvvigionamento sostenibile: Mary Kay supporta organizzazioni globali come la Global Shea Alliance (Cooperativa globale per il karité) dal 2023 e la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile) dal 2014.

Mary Kay supporta organizzazioni globali come la Global Shea Alliance (Cooperativa globale per il karité) dal 2023 e la Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO, Tavola rotonda sull'olio di palma sostenibile) dal 2014. Gestione idrica: il 100% dell'acqua utilizzata nel nostro impianto globale di R&S e produzione Richard R. Rogers (R3) situato in Texas viene trattato e riciclato nel bacino idrico locale.

il 100% dell'acqua utilizzata nel nostro impianto globale di R&S e produzione Richard R. Rogers (R3) situato in Texas viene trattato e riciclato nel bacino idrico locale. Collaborazioni importanti: Mary Kay celebrati i 39 anni di collaborazione con The Nature Conservancy (TNC), a sostegno di oltre 100 progetti di conservazione supportati negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

SOCIALE

Pink Changing Lives ® : più di 230 milioni di dollari elargiti in donazioni monetarie e in natura da Mary Kay Inc. e dalle sue quattro fondazioni sponsorizzate dalla Società in tutto il mondo dal 1996 3 - tra cui finanziamenti destinati alla ricerca sul cancro, all'aiuto a donne sopravvissute alla violenza domestica o alla creazione di opportunità per le donne e le loro famiglie in tutto il mondo.

più di 230 milioni di dollari elargiti in donazioni monetarie e in natura da Mary Kay Inc. e dalle sue quattro fondazioni sponsorizzate dalla Società in tutto il mondo dal 1996 - tra cui finanziamenti destinati alla ricerca sul cancro, all'aiuto a donne sopravvissute alla violenza domestica o alla creazione di opportunità per le donne e le loro famiglie in tutto il mondo. Emancipazione femminile: in tutto il mondo, sono oltre 600.000 le donne che hanno beneficiato di iniziative di emancipazione promosse e sostenute da Mary Kay, comprese iniziative di imprenditoria, istruzione e sviluppo comunitario. Nel 2025, Mary Kay ha continuato la sua collaborazione di lunga data con la Città di Lewisville, la Lewisville Independent School District Education Foundation e INCubatoredu, supportando gli studenti delle scuole medie superiori nell'ambito del curriculum imprenditoriale di un anno progettato per esporli ai principi del mondo commerciale e della creazione nel mondo reale che risultano in un evento finale di presentazione per competere per un finanziamento iniziale (seed funding).

in tutto il mondo, sono oltre 600.000 le donne che hanno beneficiato di iniziative di emancipazione promosse e sostenute da Mary Kay, comprese iniziative di imprenditoria, istruzione e sviluppo comunitario. Nel 2025, Mary Kay ha continuato la sua collaborazione di lunga data con la Città di Lewisville, la Lewisville Independent School District Education Foundation e INCubatoredu, supportando gli studenti delle scuole medie superiori nell'ambito del curriculum imprenditoriale di un anno progettato per esporli ai principi del mondo commerciale e della creazione nel mondo reale che risultano in un evento finale di presentazione per competere per un finanziamento iniziale (seed funding). Il futuro delle discipline STEM: consegnate 51 borse di studio e oltre 234.000 dollari a giovani donne provenienti da 17 Paesi impegnate in carriere nelle discipline STEM; assegnate 10 borse di studio a studentesse attraverso il programma “Madam C.J. Walker Scholarships” in collaborazione con The Society of Cosmetic Chemists (SCC) sponsorizzata da Mary Kay nel 2025. Più di 300 giovani donne sono state introdotte a percorsi professionali nelle discipline STEM attraverso esperienze immersive presso l'impianto di produzione internazionale Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3).

consegnate 51 borse di studio e oltre 234.000 dollari a giovani donne provenienti da 17 Paesi impegnate in carriere nelle discipline STEM; assegnate 10 borse di studio a studentesse attraverso il programma “Madam C.J. Walker Scholarships” in collaborazione con The Society of Cosmetic Chemists (SCC) sponsorizzata da Mary Kay nel 2025. Più di 300 giovani donne sono state introdotte a percorsi professionali nelle discipline STEM attraverso esperienze immersive presso l'impianto di produzione internazionale Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3). Collaborazioni importanti: Mary Kay è stata organizzatrice di un premio speciale nell'ambito della International Science and Engineering Fair (ISEF) nel 2024 e 2025, assegnando un totale di 18 borse di studio a innovatori di nuova generazione in varie categorie delle discipline STEM.

ECONOMICA

Emancipazione femminile: Il 63% del team dirigente, il 64% dei team scientifico di ricercatori e sviluppatori, il 79% del team marchio globale e del team creativo globale, il 63% della forza lavoro globale e il 60% delle posizioni ai vertici nei 10 mercati principali di Mary Kay sono costituiti da donne 4 .

Il 63% del team dirigente, il 64% dei team scientifico di ricercatori e sviluppatori, il 79% del team marchio globale e del team creativo globale, il 63% della forza lavoro globale e il 60% delle posizioni ai vertici nei 10 mercati principali di Mary Kay sono costituiti da donne . Presenza globale: Mary Kay ha celebrato la sua presenza in 40 mercati in tutto il mondo, con una serie di importanti anniversari nel 2025: Argentina (45 anni); Cina (30); Portogallo (30); Kazakistan (25); Malesia (25); Filippine (25); Slovacchia (25); Armenia (15); Colombia (10).

Mary Kay ha celebrato la sua presenza in 40 mercati in tutto il mondo, con una serie di importanti anniversari nel 2025: Argentina (45 anni); Cina (30); Portogallo (30); Kazakistan (25); Malesia (25); Filippine (25); Slovacchia (25); Armenia (15); Colombia (10). Trasformazione digitale: Al centro della trasformazione digitale di Mary Kay c'è una strategia incentrata sul cloud e una modernizzazione completa dell'infrastruttura tecnologica della Società, tra cui la migrazione di oltre il 95% delle applicazioni personalizzate verso il SaaS integrato 5 a sostegno delle operazioni critiche, dall'e-commerce ai sistemi di supply chain e ERP 6 . Una tappa importante nel 2025 è stata il lancio della piattaforma My Shop in Germania e negli Stati Uniti. My Shop consente alle Independent Beauty Consultants di disporre delle proprie vetrine personalizzate online, totalmente integrate con i sistemi più ampi di e-commerce, pagamenti e soddisfazione di Mary Kay, rispondendo alle esigenze dei consumatori di percorsi di acquisto fluidi, on-demand e comodi. My Shop viene introdotto a livello globale a partire dal 2026.

Al centro della trasformazione digitale di Mary Kay c'è e una modernizzazione completa dell'infrastruttura tecnologica della Società, tra cui la migrazione di oltre il 95% delle applicazioni personalizzate verso il SaaS integrato a sostegno delle operazioni critiche, dall'e-commerce ai sistemi di supply chain e ERP . Una tappa importante nel 2025 è stata il lancio della piattaforma in Germania e negli Stati Uniti. My Shop consente alle Independent Beauty Consultants di disporre delle proprie vetrine personalizzate online, totalmente integrate con i sistemi più ampi di e-commerce, pagamenti e soddisfazione di Mary Kay, rispondendo alle esigenze dei consumatori di percorsi di acquisto fluidi, on-demand e comodi. My Shop viene introdotto a livello globale a partire dal 2026. Certificazione della qualità: ottenuta la certificazione ISO 22716, lo standard di riferimento globale per le buone pratiche di fabbricazione (GMP) nel settore cosmetico per l'impianto di produzione globale Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) di Mary Kay a Lewisville, Texas.

ottenuta la certificazione ISO 22716, lo standard di riferimento globale per le buone pratiche di fabbricazione (GMP) nel settore cosmetico per l'impianto di produzione globale Richard R. Rogers Manufacturing/R&D Center (R3) di Mary Kay a Lewisville, Texas. Sostegno: coinvolta in più di 100 associazioni commerciali a livello globale su una serie di politiche che vanno dalla vendita diretta alla imprenditorialità, alla cura della persona, alla catena di approvvigionamento, alla logistica.

Importanti riconoscimenti: Nel 2025 Mary Kay ha ottenuto 25 riconoscimenti aziendali che comprendono l'eccellenza aziendale, il settore della vendita diretta, dell'impatto sociale, della sostenibilità e della scienza e innovazione.

I premi internazionali di alto livello più recenti comprendono:

Mary Kay è stata nominata il Marchio n. 1 al mondo nella vendita diretta di prodotti cosmetici per la cura della pelle e del colore 7 da Euromonitor International per quattro anni consecutivi (2023-2026).

il Marchio n. 1 al mondo nella vendita diretta di prodotti cosmetici per la cura della pelle e del colore da Euromonitor International per quattro anni consecutivi (2023-2026). Mary Kay è stata classificata da Forbes al 2o posto per il Migliore servizio clienti, passando dal 93o posto nel 2025 8 . Mary Kay è l'unico marchio di bellezza tra i Top 15 e l'unica azienda di vendita diretta tra le Top 50.

Mary Kay è l'unico marchio di bellezza tra i Top 15 e l'unica azienda di vendita diretta tra le Top 50. Mary Kay si è classificata all'8o posto su 5.500 marchi nell'elenco di Forbes dei Migliori marchi per l'impatto sociale 9 passando da uno straordinario 9o posto ottenuto nel 2025 . Mary Kay è l'unico marchio di cosmetici tra i Top 15 e l'unica azienda con vendita diretta nell'elenco.

su 5.500 marchi . Mary Kay è l'unico marchio di cosmetici tra i Top 15 e l'unica azienda con vendita diretta nell'elenco. Mary Kay si è classificata 19a nella classifica di Women’s Wear Daily Beauty Inc. delle 100 migliori aziende di cosmetici 2025 pubblicata nel 2026.

Il Rapporto sulla sostenibilità 2026 di Mary Kay è allineato con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e serve da punto di riferimento per gli interessati e i collaboratori che cercano di promuovere l'impatto collettivo.

Per visualizzare l'intero rapporto, fare clic qui .

Profilo di Mary Kay

Mary Kay Ash, una delle donne prime a infrangere il soffitto di cristallo, ha fondato il marchio di bellezza dei suoi sogni in Texas nel 1963 con un unico obiettivo: arricchire la vita delle donne. Quel sogno si è trasformato in un'azienda globale con milioni di venditori indipendenti in oltre 40 mercati. Per oltre 60 anni, Mary Kay ha dato alle donne la possibilità di definire il proprio futuro attraverso l'istruzione, il tutoraggio, il sostegno e l'innovazione. Mary Kay si impegna a investire nella scienza della bellezza e a produrre prodotti innovativi per la cura della pelle, cosmetici colorati, integratori alimentari e profumi. Mary Kay crede nella conservazione del nostro pianeta per le generazioni future, nella protezione delle donne colpite dal cancro e vittime di abusi domestici e nell'incoraggiamento dei giovani a seguire i propri sogni. Per saperne di più, visitare marykayglobal.com . È possibile seguirci su Facebook , Instagram , e LinkedIn .

1 Riciclabile solo dove esistono le apposite strutture.

2 La percentuale di contenuto riciclato post-consumo può variare secondo la disponibilità e la regione geografica.

3 Anche se la Società ha fornito sostegno filantropico a cause di beneficenza per molti decenni, la documentazione ufficiale è iniziata solo nel 1996 con la fondazione della Mary Kay Ash Foundation® (Stati Uniti).

4 Rappresentazione e leadership delle donne in Mary Kay (maggio 2026).

5 La soluzione della piattaforma SaaS: un modello di software su base cloud che consente agli utenti di accedere ad applicazioni da remoto attraverso internet.

6 Soluzioni ERP globali: sistemi specializzati di pianificazione delle risorse ideati per gestire operazioni multinazionali che coinvolgono diversi Paesi, regioni, valute e lingue, processi aziendali come la finanza, le risorse umane, le vendite e la gestione delle scorte in un’unica piattaforma, garantendo un flusso di dati senza soluzione di continuità e analisi in tempo reale.

7 “Fonte: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care Edizione 2026, vendite del valore prezzo consigliato al pubblico, dati del 2025”

8 Alan Schwarz (14 ottobre 2025). Forbes - Best Customer Service 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/

9 Alan Schwarz (17 marzo 2026). Forbes - Best Brands For Social Impact 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/

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