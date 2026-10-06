Mary Kay Inc. , l'iconico gigante della bellezza ha annunciato oggi il lancio di K-Beauty Texture Edit , una linea di skincare in edizione speciale disponibile fino ad esaurimento scorte. La linea giunge sulla scia del successo della più grande piattaforma globale del marchio dell'azienda rivolta ai consumatori, Beauty Is More Beautiful Shared™ lanciata in settembre.

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Mary Kay's Special Edition K-Beauty Texture Edit is a trend-forward collection which includes three Korea-made products: the Mary Kay® Melt-In Cleansing Balm, Mary Kay® Snail Gel Face Patches and Mary Kay® Collagen Moisturizing Gel. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Ispirata alla filosofia coreana di cura della pelle e della persona influente a livello globale, progettata per offrire texture divertenti, ingredienti innovativi ed esperienze di bellezza di livello superiore, K-Beauty Texture Edit è stata ideata per rispecchiare un movimento culturale di bellezza globale che affascina la nuova generazione. La linea rivolta al futuro comprende tre prodotti realizzati in Corea: Mary Kay® Melt-In Cleansing Balm , Mary Kay® Snail Gel Face Patches e Mary Kay® Collagen Moisturizing Gel .

Il lancio segna un'altra tappa entusiasmante nella continua evoluzione di Mary Kay, mentre l'azienda estende la sua presenza globale, si connette con una nuova generazione di entusiasti della bellezza e continua a sostenere le Independent Beauty Consultants e i clienti affezionati che da decenni sostengono il suo successo.

Debuttando solo un mese dopo il debutto di Beauty Is More Beautiful Shared™ , K-Beauty Texture Edit dà vita alla filosofia della piattaforma attraverso prodotti pensati per stimolare la scoperta, la conversazione e le esperienze di bellezza condivise. Riflette inoltre la strategia di Mary Kay di unire l'innovazione che trae ispirazione a livello globale e il servizio e i rapporti personalizzati che rimangono il fulcro dell'esperienza Mary Kay.

“La tradizione di Mary Kay è sempre stata radicata nell'innovazione, ascoltando i clienti ed evolvendosi con la cultura della bellezza in tutto il mondo”, ha dichiarato la Dott.ssa Lucy Gildea , Direttore scientifico e del brand di Mary Kay Inc. “K-Beauty Texture Edit dà vita a quello spirito traducendo le tendenze globali della bellezza in esperienze significative per i consumatori e le nostre Independent Beauty Consultants. Nell'ambito di Beauty Is More Beautiful Shared™ , ci aiuta anche a sviluppare visibilità e rilevanza presso la prossima generazione di consumatori nel settore della bellezza, rendendo omaggio al contempo alla tradizione che connette tutti noi”.

La Mary Kay K-Beauty Texture Edit comprende tre tappe ben note – pulizia, applicazione di patch e idratazione – in formati divertenti e sensoriali. Ogni prodotto si integra facilmente in una routine esistente, in modo tale che i clienti possono provare qualcosa di nuovo senza cambiare ciò che già funziona. La linea è composta da:

Mary Kay® Melt-In Cleansing Balm – un prodotto innovativo che si trasforma da balsamo a olio a latte detergente, contenente un infuso rigenerativo di PDRN 1 (DNA di salmone), olio di crusca di riso e vitamina E, che contribuisce a lasciare la pelle morbida e pulita.

– un prodotto innovativo che si trasforma da balsamo a olio a latte detergente, contenente un infuso rigenerativo di PDRN (DNA di salmone), olio di crusca di riso e vitamina E, che contribuisce a lasciare la pelle morbida e pulita. Mary Kay® Snail Gel Face Patches – patch di rinfrescanti all'idrogel per il viso formulate con mucina di lumaca, niacinamide, estratto di liquirizia e diverse forme di acido ialuronico per aiutare a idratare e illuminare l'aspetto della pelle.

– patch di rinfrescanti all'idrogel per il viso formulate con mucina di lumaca, niacinamide, estratto di liquirizia e diverse forme di acido ialuronico per aiutare a idratare e illuminare l'aspetto della pelle. Mary Kay® Collagen Moisturizing Gel – un gel idratante dalla consistenza elastica contenente peptidi di collagene, niacinamide e squalano per fornire idratazione e una luminosità rimpolpata, ispirata a una pelle trasparente.

K-Beauty Texture Edit è stata creata per attrarre i consumatori della nuova generazione pur restando accessibile ai clienti esistenti, abbinando innovazione guidata dalle tendenze e un tipico approccio Mary Kay alla bellezza e ai rapporti tra più generazioni.

Grazie alla sua rete globale di Independent Beauty Consultants, Mary Kay continua a creare esperienze di bellezza personalizzate che connettono clienti e prodotti, istruzione e comunità. K-Beauty Texture Edit estende tale opportunità offrendo ai consumatori un modo nuovo di esplorare uno dei movimenti più influenti al mondo nel settore della bellezza attraverso un brand globale di fiducia.

K-Beauty Texture Edit di Mary Kay sarà disponibile a partire dal 5 ottobre 2026, on Mary Kay’s website e attraverso le Independent Beauty Consultants di Mary Kay nei mercati partecipanti di tutto il mondo, fino ad esaurimento scorte.

Oltre l'innovazione continua dei prodotti, Mary Kay ha recentemente annunciato nuovi modi di invitare la prossima generazione di consumatori a coinvolgersi con il marchio:

Piattaforma My Shop di Mary Kay : lanciata negli Stati Uniti e in Germania nel 2025, ampliata quest'estate in Canada, Messico e Spagna, “My Shop” viene introdotta gradualmente in tutto il mondo. My Shop è stata progettata per soddisfare le esigenze dell'esperienza di acquisto dei consumatori e comunicare a una generazione cresciuta nel digitale che chiede insieme comodità, scelta e facilità d'interazione. Inoltre, la piattaforma Mary Kay My Shop offre alle Independent Beauty Consultants storefront digitali personalizzati connessi all'e-commerce, pagamenti, soddisfazione e il potere dei social media per servire i clienti dove si trovano.

: lanciata negli Stati Uniti e in Germania nel 2025, ampliata quest'estate in Canada, Messico e Spagna, “My Shop” viene introdotta gradualmente in tutto il mondo. My Shop è stata progettata per soddisfare le esigenze dell'esperienza di acquisto dei consumatori e comunicare a una generazione cresciuta nel digitale che chiede insieme comodità, scelta e facilità d'interazione. Inoltre, la piattaforma Mary Kay My Shop offre alle Independent Beauty Consultants storefront digitali personalizzati connessi all'e-commerce, pagamenti, soddisfazione e il potere dei social media per servire i clienti dove si trovano. Nel marzo 2026, Mary Kay ha lanciato il suo “Global Social Squad” riunendo oltre 70 Independent Beauty Consultants in 15 mercati come creatori sociali.

riunendo oltre 70 Independent Beauty Consultants in 15 mercati come creatori sociali. Beauty Tech: l' AI-powered Foundation Finder di Mary Kay, analizza 151 punti del viso per raccomandare le tinte direttamente dal telefono in pochi secondi. Mary Kay Foundation Finder è stato recentemente riconosciuto come un finalista nella classifica 2026 Gartner Eye on Innovation Awards for Retail & Consumer Goods, una serie di premi per prodotti innovativi.

Lo sapevate?

Mary Kay si è classificata all’8° posto su 5.500 marchi nella classifica Forbes 2026 dei migliori brand per impatto sociale 2 migliorando la straordinaria 9ª posizione ottenuta nel 2025 . Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta presente in lista.

su 5.500 marchi . Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta presente in lista. Mary Kay si è classificata al 2° posto nella lista Forbes 2026 per il miglior servizio clienti, salendo dal 93° posto del 2025 3 . Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta nella Top 50.

salendo dal 93° posto del 2025 . Mary Kay è l’unico brand di bellezza nella Top 15 e l’unica impresa di vendita diretta nella Top 50. Mary Kay è stata nominata al 1° posto come Brand mondiale di vendita diretta per la cura della pelle e la cosmesi pigmentata 4 da Euromonitor International per quattro anni consecutivi (2023-2026).

INFORMAZIONI SU MARY KAY

Da più di 60 anni, Mary Kay consente a generazioni di donne di tutto il mondo di scoprire la bellezza insieme, costruire futuri significativi e trovare una comunità di donne che si celebrano a vicenda. Fondata da Mary Kay Ash nel 1963, l’azienda globale di prodotti di bellezza ha unito le donne in 40 mercati grazie a prodotti innovativi per la cura della pelle, cosmetici pigmentati, profumi e prodotti per il benessere. Mary Kay trasforma gli obiettivi in azione portando avanti cause che supportano donne e famiglie, investendo nell'innovazione scientifica e lavorando per un futuro più sostenibile. Al centro della missione di Mary Kay c'è l'impegno ad arricchire la vita delle donne e a creare opportunità perché possano prosperare insieme. Per saperne di più, visitare marykayglobal.com . Trovateci su Facebook , Instagram e LinkedIn .

____________________________________ 1 Il polidesossiribonucleotide (PDRN) è una miscela di frammenti purificati di DNA di salmone. 2 Alan Schwarz (17 marzo 2026). Forbes - Migliori marchi per l'impatto sociale 2026. https://www.forbes.com/lists/best-brands-social-impact/ 3 Alan Schwarz (14 ottobre 2025). Forbes - Migliore servizio clienti 2026. https://www.forbes.com/lists/best-customer-service/ 4 “Fonte: Euromonitor International Limited; Beauty e Personal Care, Edizione 2026, Fatturato a prezzo di listino, Dati del 2025”

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