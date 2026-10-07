Medisca ed EUROAPI hanno stretto una partnership strategica finalizzata ad ampliare l’accesso ai principi attivi farmaceutici (API) a base di peptidi per formulazioni galeniche, creando un accesso differenziato in Nord America e stabilendo una struttura più ampia per la crescita internazionale e la collaborazione sui peptidi.

Da oltre trent’anni Medisca sviluppa la propria attività per rispondere alle esigenze in continua evoluzione nel settore delle formulazioni galeniche. Questo approccio inizia dai prodotti che Medisca sceglie di immettere sul mercato, ma si estende ben oltre: ai produttori che ne sono alla base, alla documentazione e alle informazioni tecniche di supporto, e ai sistemi di qualità che permettono di offrire tali prodotti ai clienti finali.

La partnership con EUROAPI porta avanti questo approccio. Ai sensi del nuovo accordo strategico, Medisca diventa il primo partner per la distribuzione strategica di EUROAPI, con l’obiettivo di portarne gli API di produzione europea sul mercato nordamericano delle formulazioni galeniche. La collaborazione include accordi di fornitura esclusiva per determinati API e crea una struttura per ampliare l’offerta nel corso del tempo, entrare in ulteriori mercati e far avanzare nuovi settori dell’innovazione farmaceutica.

Per i clienti il valore va oltre la semplice aggiunta di nuovi API in catalogo. La partnership crea un legame più solido tra il know-how nella produzione e le esigenze del mercato delle formulazioni galeniche, supportato da informazioni tecniche, dalla documentazione del prodotto e sui dati approfonditi di Medisca riguardanti i clienti. Ciò consente a Medisca di rispondere con maggiore accuratezza a ciò di cui i laboratori galenici hanno bisogno oggi e di continuare a adattare la propria offerta al variare di tali esigenze.

“Questa partnership rappresenta un traguardo importante per la crescita di Medisca”, spiega Peng Li, direttore commerciale presso Medisca. “EUROAPI porta con sé profonde competenze tecniche e nella produzione, con un forte focus su qualità, chimica verde e sostenibilità. Questi punti di forza si allineano con le esigenze in evoluzione del settore galenico, mentre la medicina personalizzata continua a crescere nei settori della telemedicina e del benessere oltre che in nuove aree di cura del paziente. Insieme stiamo ampliando l’accesso agli API, creando nuove opportunità in vari mercati e portando avanti la collaborazione sui peptidi. Siamo orgogliosi di collaborare con EUROAPI e fiduciosi nel potenziale a lungo termine di ciò che possiamo costruire insieme”.

Al centro della partnership c’è l’ambizioso obiettivo condiviso di avvicinare competenze nella produzione farmaceutica, il rigore tecnico e una solida base di qualità alle esigenze in evoluzione del settore galenico. L’approccio di Medisca parte dalla fonte – con il produttore, le specifiche e la documentazione tecnica alla base di ogni API – e prosegue attraverso i sistemi di qualità e i controlli che permettono di offrire il prodotto ai clienti finali. Attraverso questa partnership EUROAPI fornirà le informazioni tecniche e regolatorie disponibili sugli API, rafforzando la connessione tra il know-how nella produzione e l’infrastruttura di qualità di Medisca. Il focus di EUROAPI sulla chimica verde e sulla sostenibilità appoggia ulteriormente l’impegno di Medisca per approvvigionamenti responsabili e un impatto sociale più ampio.

Il rapporto è strutturato anche in un’ottica di crescita. Medisca ed EUROAPI intendono collaborare riguardo a iniziative per i clienti, formazione e attività commerciali, integrando nel corso del tempo nuovi API e valutando opportunità in ulteriori mercati.

Portare avanti la collaborazione sui peptidi

I peptidi costituiscono un’importante area di collaborazione strategica per Medisca ed EUROAPI. Mentre Medisca continua a espandere la propria strategia globale sui peptidi per le formulazioni galeniche e la medicina personalizzata, le due imprese intendono esplorare opportunità che combinino la conoscenza del mercato di Medisca con le capacità di EUROAPI nello sviluppo e nella produzione di API complessi. La collaborazione getta le basi per portare avanti il loro lavoro sui peptidi di pari passo con l’evoluzione del mercato.

“Le profonde competenze di Medisca nel settore delle formulazioni galeniche e la sua accurata comprensione del mercato ne fanno un partner strategico ideale per EUROAPI”, aggiunge Frederic Robert, direttore commerciale presso EUROAPI. “Questa relazione crea nuove opportunità per ampliare l’accesso ai nostri API, estendere la nostra presenza nel settore delle formulazioni galeniche e sviluppare la nostra collaborazione in aree quali quella dei peptidi. Vediamo un potenziale significativo per crescere insieme nel lungo periodo”.

Per Medisca la partnership segna un ulteriore passo avanti nella sua più vasta strategia volta a rafforzare l’offerta di API attraverso relazioni dirette con i produttori farmaceutici, ampliare l’accesso differenziato per i clienti e prepararsi per la nuova generazione della medicina personalizzata.

Per esplorare gli API prodotti da EUROAPI disponibili attraverso Medisca visitare www.medisca.com

Informazioni su Medisca

Fondata nel 1989, Medisca è un leader nell’attuazione di soluzioni per la catena di fornitura farmaceutica e per la medicina personalizzata, che vanta un vasto portafoglio di oltre 2.000 prodotti completato da una libreria di oltre 10.000 formulazioni mediche personalizzate e proprietarie, know-how e servizi relativi a formulazioni galeniche, attività di sensibilizzazione continua sui problemi dell’assistenza sanitaria e test analitici. Fornendo soluzioni messe a punto con estrema precisione per diversi settori del benessere in numerosi mercati globali, Medisca colma le lacune esistenti nell’assistenza sanitaria e rende possibile il benessere personalizzato per tutti. Per maggiori informazioni visitare www.medisca.com e seguirci su LinkedIn , Facebook e YouTube .

Informazioni su EUROAPI

Il focus di EUROAPI è sul reinventare i principi attivi farmaceutici per rispondere in modo sostenibile alle esigenze di clienti e pazienti in tutto il mondo. Siamo un leader nel settore con un portafoglio di circa 200 prodotti, offriamo un’ampia gamma di tecnologie e al contempo sviluppiamo molecole innovative operando come società di servizi di sviluppo e produzione su contratto (CDMO).

Grazie a solide capacità di R&S e a cinque stabilimenti di produzione situati in Europa, EUROAPI fornisce ai clienti soluzioni per principi attivi farmaceutici di alta qualità in oltre 80 Paesi. Contiamo più di 3.000 dipendenti, impegnati a creare insieme il futuro della salute pubblica, portando avanti e garantendo l’accesso a principi attivi essenziali, posizionati al centro della catena di valore dell’assistenza sanitaria. EUROAPI è quotata su Euronext Parigi: EAPI. Per saperne di più visitare www.euroapi.com e seguirci su LinkedIn .

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