Megaport Limited (ASX: MP1) (“Megaport”), una delle principali piattaforme di infrastrutture automatizzate a livello globale, oggi ha annunciato il supporto per AWS Interconnect, un nuovo modello di connessione gestita fornito da Amazon Web Services (AWS), progettato per semplificare il modo in cui le aziende connettono la propria infrastruttura ad AWS.

AWS Interconnect di Megaport offre alle imprese e ai fornitori di infrastruttura IA un'opzione di connettività automatizzata, mentre i loro requisiti crescono oltre le AWS Hosted Connections tradizionali. La crittografia MACsec e quattro link ridondanti tra due siti saranno inclusi nel servizio quando sarà disponibile a livello generale, con i clienti che potranno scegliere velocità di connessione da 1 Gbps a 100 Gbps.

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