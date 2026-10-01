MidOcean Energy ("MidOcean" o la "Società"), una società di gas naturale liquefatto (GNL) costituita e gestita da EIG, ha annunciato oggi la conclusione della sua raccolta di capitale per il 2026, assicurandosi oltre 4 miliardi di dollari in impegni conclusi e in corso negli ultimi 12 mesi da nuovi investitori strategici e istituzionali, oltre a ingenti aumenti di capitale da parte degli investitori esistenti. Il capitale impegnato ha superato significativamente il target originale di 2 miliardi di dollari della Società, riflettendo la fiducia continua nella strategia, nel portafoglio, nel team e nella prospettiva di crescita a lungo termine.

L'aumento comprende impegni da parte di investitori strategici, istituzioni collegate a Stati sovrani e investitori finanziari. I nuovi investitori comprendono Private Department of Sheikh Mohammed bin Khalid Al Nahyan, Idemitsu Kosan, NYK Line (tramite Diamond Gas MidOcean), The Arab Energy Fund, Shizuoka Gas e alcuni investitori istituzionali coreani.

Si prevede che i proventi migliorino la flessibilità del bilancio di MidOcean e consentano alla Società di approfittare di una serie di opportunità di crescita nel settore del GNL comprendenti sia attività che generano flussi di cassa che attività in fase di sviluppo. MidOcean ha compilato un portafoglio di attività relative al GNL che comprendono Canada, Australia, Stati Uniti e America Latina, e continua a valutare opportunità di crescita in linea con il suo approccio rigoroso all'investimento.

R. Blair Thomas, Presidente di MidOcean e AD di EIG, ha dichiarato:

"Il progresso ottenuto in questo aumento di capitali rappresenta una tappa importante per MidOcean e supporta la nostra strategia di costruire una piattaforma globale di GNL scalabile, diversificata e resiliente. Siamo lieti di accogliere un gruppo distinto di nuovi investitori e ringraziamo i nostri azionisti esistenti per il loro costante supporto e per la fiducia accordata".

"Riteniamo che il GNL continuerà ad avere un ruolo essenziale nel supportare la sicurezza energetica e la crescita dell'economia globale, e che MidOcean sia ben posizionata per trarre vantaggio da questi elementi essenziali del mercato a lungo termine. Gli eventi attuali sottolineano inoltre l'importanza della diversificazione geografica con la capacità di servire i clienti in modo affidabile da vari punti di fornitura".

De la Rey Venter, AD di MidOcean, ha dichiarato:

"In pochi anni, MidOcean è cresciuta da un concetto a una piattaforma globale di GNL totalmente integrata e questo aumento di capitale rafforza ulteriormente la nostra flessibilità finanziaria e ci mette nella posizione di continuare a portare avanti la nostra solida strategia di crescita. Abbiamo costruito un portafoglio di alta qualità nel settore del GNL, caratterizzato da forti flussi di cassa e notevoli possibilità di crescita e siamo ben posizionati per spostarci in modo decisivo sulla pipeline di opportunità che abbiamo identificato. Siamo impazienti di sfruttare questo slancio e creare valore per i nostri investitori".

Informazioni su EIG

EIG è uno dei principali investitori istituzionali nel settore delle infrastrutture e dell’energia a livello internazionale, con 27,1 miliardi di dollari di capitali gestiti al 30 giugno 2026. EIG è specializzata in investimenti privati in infrastrutture energetiche e correlate all’energia in tutto il mondo. Da quando è stata fondata, 44 anni fa, ha investito oltre 55 miliardi di dollari nel settore dell’energia tramite 429 progetti o aziende in 44 Paesi in sei continenti. Figurano tra i clienti EIG molti dei più importanti piani pensionistici, società di assicurazioni, fondi di dotazione, fondazioni e fondi d’investimento sovrani negli Stati Uniti, in Asia e in Europa. EIG ha sede centrale a Washington, D.C. con sedi a Houston, Londra, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seoul. Per maggiori informazioni, visitare il sito di EIG all'indirizzo www.eigpartners.com .

Informazioni su MidOcean Energy

MidOcean Energy, una società specializzata nel settore GNL, costituita e gestita da EIG, lavora per costruire un portafoglio GNL globale diversificato, resiliente e competitivo in termini di costi e di emissioni di carbonio. Rispecchia la convinzione di EIG nel GNL in quanto elemento fondamentale per un sistema energetico globale a emissioni di carbonio più basse, concorrenziale e più sicuro. MidOcean Energy ha creato una piattaforma con interessi in progetti di GNL negli Stati Uniti, in America Latina, in Canada e in Australia, con il sostegno di una presenza globale che comprende un ufficio dedicato al trasporto e alla commercializzazione di GNL a Singapore e una sede centrale a Londra. Per maggiori informazioni, visitare www.midoceanenergy.com .

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001267937/it/

EIG/MidOcean - Informazioni di contatto

FGS Global

Kelly Kimberly / Brandon Messina

+1 212-687-8080

EIG@fgsglobal.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire