mimik oggi ha annunciato il lancio di mimOE™ Embedded Edition, un pacchetto composto da Agentix Operating Engine e da una serie di strumenti creati appositamente per il processore AMD Ryzen™ AI Embedded X100 Series, il modello più recente di una famiglia progettata per l’IA fisica, sistemi autonomi e l’automazione industriale. Disponibile già da oggi per il download, mimOE Embedded Edition offre a OEM, fornitori Tier-1, integratori di sistemi e sviluppatori di agenti il percorso adatto per rendere operativi i sistemi Agentix-Native (noti anche come IA agentica), nei quali agenti autonomi possono ragionare, coordinarsi e intervenire direttamente sui dispositivi, passando dalla fase PoC (proof-of-concept) a operazioni alla scala necessaria in totale sicurezza.

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Agentic AI operations are both CPU and GPU bound. Enterprises can now scale with certainty.

Agentic AI operations are both CPU and GPU bound. Enterprises can now scale with certainty.

L’IA generativa si è incentrata sulla GPU.

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Arthur Bailey
Tel.: +1-206-919-1805



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