Mirum Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: MIRM), azienda leader nel settore delle malattie rare, oggi ha reso noto che l'endpoint primario è stato raggiunto nella parte di Fase 3 dello studio clinico AZURE-1 volto a valutare brelovitug, un anticorpo monoclonale sperimentale completamente umano che si lega all'antigene di superficie dell'epatite B (HBsAg), per il trattamento del virus dell'epatite cronica Delta (HDV).

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