Moody's Corporation (NYSE: MCO), leader globale nella valutazione del rischio e nelle analisi sul credito, e Allvue Systems, LLC, fornitore leader di tecnologia e dati per i mercati dei capitali privati, oggi hanno annunciato il lancio del modello di credito privato EDF-X di Moody's Analytics, un nuovo modello prospettico del rischio creditizio creato appositamente per il mercato del credito privato. Basato sull'approfondita esperienza di Moody's in materia di credito e sui dati delle performance del credito privato di Allvue, il modello identifica i segnali precoci di difficoltà da parte dei debitori, come la sospensione delle clausole contrattuali e gli accordi PIK (Payment-In-Kind), ben prima che si trasformino in mancati pagamenti o inadempienze.

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