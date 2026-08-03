ASTEREN annuncia che il Tribunale Commerciale di Parigi ha approvato l'acquisizione di Moreau Paris, una delle maison di pelletteria di lusso più prestigiose della Francia, da parte di Cardinal Invest, proprietaria del produttore francese di articoli di lusso Groupe Lécuyer.

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Paris flagship rue du Faubourg Saint-Honoré (source: Moreau Paris)

L'operazione conclude una gara internazionale di compravendita condotta sotto la supervisione del Tribunale Commerciale di Parigi e segna l'inizio di un nuovo capitolo per una delle ultime maison storiche indipendenti monomarca di Parigi.

Condotta dal curatore fallimentare Pablo Castanon presso ASTEREN, con Richard Morgan Advisory come consulente finanziario, la procedura è stata avviata all'inizio di giugno ed ha attratto notevole interesse da parte di investitori commerciali e finanziari di tutto il mondo.

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Contatto per l'operazione

Richard Morgan Advisory. richard.morgan@r-m-a.fr , T +33 1 77 17 80 01, M +33 6 25 78 34 46

ASTEREN. maison-moreau@asteren.fr , T +33 1 84 87 00 60





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