Movado Group, Inc. (NYSE: MOV) ha annunciato oggi di avere sottoscritto un contratto vincolante per la vendita di una partecipazione del 95% nel suo brand EBEL per 66,5 milioni di dollari a un gruppo di acquirenti strategici guidato da Montres Journe SA (“Montres Journe”), un produttore di orologi di lusso con sede a Ginevra, con la partecipazione di Chanel (“Chanel”), la maison del lusso, e Pierre Jacques, una nota figura nel settore dell'orologeria svizzera, che svolgerà il ruolo di Chief Executive Officer di EBEL. L'operazione è soggetta ai consuetudinari adeguamenti e condizioni di closing con Movado Group, che manterrà una quota del 5% nell'attività.

Fondato in Svizzera nel 1911, EBEL è un marchio di orologi di lusso di fascia alta noto per il suo design inconfondibile, la maestria e la ricca tradizione. Questa vendita strategica consente a Movado Group di accentuare la sua attenzione nei confronti del suo portafoglio accessibile di orologi e gioielli di lusso e alla moda, offrendo a EBEL una nuova piattaforma di proprietà appositamente posizionata per sostenere lo sviluppo del marchio sul lungo termine. Con le competenze e il capitale di Montres Journe e Chanel, e sotto la guida del veterano del settore Pierre Jacques, EBEL disporrà delle risorse e dell'attenzione dedicata per addentrarsi nella sua prossima fase di crescita.

Efraim Grinberg, Presidente e Chief Executive Officer, ha affermato: "EBEL è un marchio prestigioso con una grande tradizione, ed è noto per le sue collezioni selezionate con attenzione, e siamo estremamente lieti di aver trovato dei partners che condividono il nostro apprezzamento per il marchio e che nutrono una visione entusiasmante per il suo futuro. Questa operazione è la dimostrazione della disciplina strategica continua con cui stiamo gestendo il nostro portafoglio e assegnando le nostre risorse. Ci consente di concentrarci completamente sull'attuazione delle nostre priorità per i nostri marchi di orologi e gioielli, affidando EBEL a proprietari che dispongono delle competenze, dell'impegno e della prospettiva lungimirante per sbloccare il completo potenziale di questo eccezionale marchio svizzero. Riteniamo si tratti di un esito convincente per Movado Group ed EBEL. Siamo impazienti di poter sostenere il gruppo di acquirenti durante il periodo di transizione e partecipando al suo successo futuro in qualità di socio di minoranza."

François-Paul Journe, fondatore di F.P. Journe, ha dichiarato: "Come Michelangelo e molti altri dopo di lui: il prodotto, il prodotto, il prodotto. EBEL è sempre stata sinonimo di un prodotto eccezionale e sono entusiasta di poter contribuire al suo prossimo capitolo assieme ai miei amici e partner."

Frédéric Grangié, Presidente di Chanel Watches & Fine Jewelry, ha aggiunto: "EBEL è uno dei grandi nomi dell'orologeria svizzera, con una ricca tradizione, un'inconfondibile identità creativa e una solida base per una crescita futura. Questo investimento è la dimostrazione della nostra fiducia nel potenziale sul lungo termine del marchio e il nostro impegno nel sostenere il suo sviluppo mantenendo la maestria, l'eccellenza e i valori che hanno definito EBEL per generazioni. Siamo impazienti di accompagnare il marchio in questa nuova fase della sua storia."

Pierre Jacques, che svolgerà il ruolo di Chief Executive Officer di EBEL in seguito all'operazione, ha dichiarato: " Sono incredibilmente orgoglioso ed emozionato di guidare questa nuova fase di EBEL assieme a François-Paul Journe e Chanel, e di contribuire al successo futuro di una maison talmente iconica."

In relazione all'operazione, i marchi, altri tipi di proprietà intellettuale, l'inventario e altre risorse principalmente dedicate all'attività di EBEL, tra cui la Villa Turque, un edificio modernista storico progettato dal famoso architetto Le Corbusier, verranno trasferiti a una filiale svizzera di nuova costituzione di Movado Group. Parte del personale all'interno di Movado Group che si dedicava all'attività EBEL entrerà a far parte dei dipendenti della nuova filiale. Al momento del closing, che si prevede avverrà nei prossimi mesi, il 95% della quota di partecipazione nella nuova filiale di EBEL verrà trasferita al gruppo di acquirenti. Movado Group fornirà inoltre alcuni servizi alla società EBEL ai sensi di un accordo sui servizi di transizione in seguito al closing, per promuovere una transizione ordinata e la continuità per i clienti e i partner commerciali di EBEL.

Informazioni su Movado

Movado Group, Inc. si occupa del design, delle risorse, e della distribuzione degli orologi MOVADO®, MVMT®, OLIVIA BURTON®, EBEL®, CONCORD®, CALVIN KLEIN®, COACH®, TOMMY HILFIGER®, HUGO BOSS® e LACOSTE®, e, in misura minore, anche di gioielli e altri accessori. L'azienda gestisce anche i Movado Company Store negli Stati Uniti e in Canada.

Informazioni su EBEL

Fondato nel 1911 a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, EBEL è un marchio svizzero di orologi di lusso noto per il suo design inconfondibile, la sua maestria e tradizione. Il brand offre un ampio ventaglio di orologi di lusso per uomini e donne ed è noto per le sue collezioni, tra cui EBEL Sport Classic.

Informazioni su Montres Journe SA

Fondato a Ginevra nel 1999 dal maestro orologiaio François-Paul Journe, Montres Journe SA, operante con il nome commerciale di F.P. Journe, è un produttore di orologi di lusso specializzato in orologi meccanici di precisione. Con sede a Ginevra, l'azienda disegna e produce i propri orologi e componenti in-house ed è nota per la sua attenzione per l'innovazione, la maestria e l'eccellenza tecnica.

Informazioni su Chanel

Chanel è un leader mondiale nella creazione, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di prodotti di lusso. Fondata da Gabrielle Chanel all'inizio dello scorso secolo, Chanel offre una vasta gamma di creazioni di alta gamma, tra cui prêt-à-porter, pelletteria, accessori di moda, occhiali, profumi, cosmetici, prodotti per la cura della pelle, gioielli e orologi. Chanel si dedica al lusso assoluto e ai massimi livelli di maestria artigianale. I suoi valori fondamentali si basano tradizionalmente su capacità creative eccezionali. Pertanto, Chanel promuove cultura, arte, creatività e "savoir faire" in tutto il mondo e investe fortemente nei dipendenti, in R&S, sviluppo sostenibile e innovazione. Alla fine del 2025, Chanel contava 38.000 dipendenti in tutto il mondo.

Il presente comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995. La Società ha cercato, ove possibile, di identificare tali dichiarazioni previsionali utilizzando termini quali “prevede”, “anticipa”, “ritiene”, "punta a", "obiettivi", "prevede", "intende", "pianifica", "mira a", "stima", "potrebbe", "sarà", "dovrebbe" e varianti di tali termini ed espressioni simili. Analogamente, anche le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che descrivono la strategia aziendale, le prospettive, gli obiettivi, i piani, le intenzioni o le finalità della Società costituiscono dichiarazioni previsionali. Di conseguenza, tali dichiarazioni previsionali comportano rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi, le prestazioni o i traguardi raggiunti dalla Società, nonché i livelli dei dividendi futuri, differiscano notevolmente da quelli espressi o impliciti in tali dichiarazioni. Tali rischi e incertezze possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la possibilità che la vendita proposta di una partecipazione del 95% in EBEL non venga portata a termine nei tempi previsti o non venga affatto completata; l’adempimento o la rinuncia alle condizioni necessarie per il closing dell’operazione, compreso il completamento della riorganizzazione prevista prima del closing e l’ottenimento di eventuali approvazioni normative, fiscali o di altro tipo richieste; la possibilità che il corrispettivo finale possa differire dall’importo annunciato a seguito di adeguamenti del prezzo di acquisto; la distrazione delle risorse manageriali e altre interruzioni derivanti dall’operazione; la capacità di portare a termine il trasferimento di attività, passività, dipendenti e accordi contrattuali previsti dall’operazione; la capacità della Società di adempiere ai propri obblighi di transizione e agli altri obblighi successivi al closing dell’operazione; gli effetti finanziari, fiscali e contabili dell’operazione, inclusi i costi di transazione e le imposte; l'andamento di EBEL a seguito dell'operazione e il valore della partecipazione del 5% mantenuta dalla Società; la capacità della Società di realizzare i benefici strategici e finanziari previsti dall'operazione; e gli altri fattori illustrati nella Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K e in altri documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission statunitense. Le presenti dichiarazioni rispecchiano le attuali convinzioni della Società e si basano sulle informazioni attualmente a sua disposizione. Si avverte che gli sviluppi successivi alla pubblicazione del presente comunicato stampa potrebbero rendere obsolete tali dichiarazioni con il passare del tempo. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare le proprie dichiarazioni previsionali e il presente comunicato non deve essere interpretato come un’assunzione da parte della Società di alcun obbligo di aggiornare le proprie previsioni in futuro.

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Per Movado Group:



Investitori:

Allison Malkin

allison.malkin@icrinc.com



Media:

Heather Cohen Sugarman

hcohen@movadogroup.com



Per Chanel:

Media:

chanel@teneo.com





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