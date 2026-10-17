MSCI ha annunciato il lancio di una consulenza su una proposta di riclassificare gli Indici MSCI Indonesia da Emerging Market a Standalone Market. MSCI annuncerà la sua decisione finale entro la fine del giugno 2027 e potrebbe fornire un aggiornamento provvisorio sul feedback dei partecipanti sul mercato durante il periodo di consulenza.

Nell'ambito della Market Classification Review del giugno 2026, MSCI ha segnalato che i partecipanti al mercato avevano sollevato dubbi significativi sull'investibilità del mercato azionario indonesiano, compresa la persistente opacità nell'assetto azionario e comportamenti coordinati di trading sospetti.

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