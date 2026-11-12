MultiBank Group, tra le maggiori istituzioni finanziarie mondiali specializzate in derivati, ha siglato un protocollo d'intesa (MoU) con Universal Digital Intl Limited ("Universal") per lo sviluppo di capacità di compensazione tramite USDU, gli stablecoin di Universal supportati dal dollaro USA, per le transazioni di asset digitali istituzionali idonei.

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MultiBank Group, one of the world’s largest financial derivatives institutions, has signed a memorandum of understanding (MoU) with Universal Digital Intl Limited (“Universal”) to develop settlement capabilities using USDU, Universal’s US dollar-backed stablecoin, for eligible institutional digital asset transactions.

Inizialmente l'iniziativa prevede un progetto pilota per i clienti professionali idonei su mb.io, la piattaforma di trading di criptovalute e asset digitali del gruppo, che coniuga l'infrastruttura di trading, i rapporti istituzionali e la connettività di liquidità del gruppo MultiBank con l'emissione regolamentata di stablecoin targati Universal, nell'obiettivo di integrare gli USDU nei flussi di regolamento istituzionali.

La collaborazione prevede anche l'utilizzo di USDU per la compensazione su MultiBank Exchange e integrare l'offerta di compensazione già esistente in valute fiat e materie prime.

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Nikolas Neofytou

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