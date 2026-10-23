Mundipharma oggi ha annunciato ulteriori risultati dello studio clinico globale di fase III ReSPECT, che ha valutato REZZAYO ® (rezafungina acetato) per la profilassi delle infezioni fungine invasive in pazienti adulti sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (allo-HSCT). I risultati di fase III sono stati presentati oggi in una comunicazione orale “late-breaking” all’IDWeek 2026.

La presentazione fornisce ulteriori dettagli dopo i risultati principali dello studio ReSPECT annunciati ad aprile 2026, incluse ulteriori analisi degli endpoint, i componenti che contribuiscono alla sopravvivenza libera da infezioni fungine, analisi di sensibilità prespecificate ed esiti dettagliati riguardo alla sicurezza.

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Liana Del Medico

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