Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) ha avviato la produzione su larga scala del SWL serie MM8330-2600RJ5 e MM8330-2600RK20, i connettori coassiali per microonde / RF più piccoli al mondo con un interruttore. Dalle dimensioni di soli 1,0 mm × 1,0 mm × 0,55 mm, i nuovi connettori riducono l'area di assemblaggio di un PCB di circa il 40% rispetto alla serie precedente SWJ di Murata. Quando utilizzata con le sonde specifiche, la serie SWL riduce l'ingombro su un circuito stampato, compresa l'area da evitare, di circa il 60% rispetto alla serie precedente di Murata, la SWJ.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] RF / microwave coaxial connectors with a switch

Con sempre più funzionalità incorporate nei dispositivi wireless, il numero di componenti sta mettendo maggiore pressione sullo spazio limitato del circuito stampato.

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Murata Manufacturing Co., Ltd.

Tatsuki Ichioka, prsec_mmc@murata.com

Divisione delle comunicazioni aziendali





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