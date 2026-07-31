Myers Industries, Inc. (NYSE: MYE), un produttore leader di Products that Protect™, oggi ha annunciato che la sua attività Scepter ha lanciato la produzione di contenitori per munizioni militari in Europa attraverso Scepter International Poland sp z o.o. La produzione è iniziata all'inizio di quest'anno in uno stabilimento di produzione di proprietà privata in Polonia che era stato selezionato da Scepter a seguito di un rigoroso processo di valutazione. Le prime consegne ai clienti sono iniziate nell'aprile 2026.

Scepter produce un crescente portafoglio di contenitori proprietari per munizioni utilizzando componenti in resina all'avanguardia. Già utilizzati sul campo da clienti militari nei Paesi della NATO e alleati, i contenitori per munizioni ora vengono prodotti in Europa per servire meglio la domanda regionale.

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Claudia Kaeberlein

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