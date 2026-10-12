Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma IA globale per i viaggi e le spese aziendali oggi ha reso noto di essere stata selezionata per l'aggiornamento del programma di viaggi internazionali di Investec , banca internazionale e gestore patrimoniale di primo piano.

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Leading international bank and wealth manager chooses Navan to deliver an AI-first travel program

"Mentre Investec continua nel suo percorso di trasformazione digitale, siano entusiasti di collaborare con una piattaforma IA di viaggi per aumentarne l'adozione e migliorarne l'efficienza operativa", è il commento di Lyndon Subroyen, direttore tecnologico e operativo del gruppo Investec.

Quotata sia alla Borsa del Regno Unito che in quella del Sudafrica, Investec era alla ricerca di un partner per consolidare le proprie operazioni di viaggio, contenere il carico amministrativo e migliorare l'esperienza di prenotazione per i propri collaboratori.

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