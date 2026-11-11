NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato che Nebul, un fornitore europeo di cloud nativo per l'AI, è il primo neocloud ad adottare NetApp Novus™, la sua nuova architettura ad alte prestazioni progettata per garantire l'archiviazione più rapida sul pianeta. Nebul sta mettendo a punto Intelligent Cloud, una piattaforma sovrana che integra infrastrutture accelerate, servizi di dati aziendali e capacità di intelligenza artificiale applicate alla produzione. Novus, attualmente disponibile al pubblico, è progettato per ottimizzare l'utilizzo per milioni di GPU ed è architettata per una larghezza di banda complessiva di fino a 100 TB al secondo.

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