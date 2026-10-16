ProbablyMonsters , azienda indipendente di videogiochi che crea giochi originali AA con sensibilità da AAA, oggi ha presentato un nuovo trailer per Nekome: Nazi Hunter at the Galaxies Autumn Showcase, svelando i cattivi del gioco, le Iene di Hitler. Assieme al nuovo trailer, ProbablyMonsters ha annunciato che Nekome: Nazi Hunter parteciperà alla Steam Next Fest di ottobre, offrendo ai giocatori la loro prima opportunità di vivere questa violenta odissea di vendetta con una demo per PC gratuita disponibile su Steam dal 19 al 26 otttobre.

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