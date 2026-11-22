Il 13 novembre ha visto l'apertura ufficiale della Moutai House alla Fullerton Waterboat House di Singapore.

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On November 13, Moutai House officially opened at Fullerton Waterboat House in Singapore.

Il primo spazio al mondo dedicato all'esperienza del marchio Moutai, creato secondo i propri nuovi standard SI, l'edificio a tre piani funge da centro per mostre culturali, degustazioni di baijiu, raffinate esperienze culinarie e cocktail creativi. Utilizzando Moutai come ponte, Moutai House crea nuove opportunità per interagire con la cultura del baijiu cinese e trarre ispirazione dallo stile di vita e dalla scena culturale di Singapore.

Già nel 1954, Guizhou Moutai arrivò a Singapore attraverso il fiume Singapore, segnando così il suo primo ingresso nel Sudest asiatico, proprio di fronte alla Fullerton Waterboat House.

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Eason Zhou

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