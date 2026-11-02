NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato di aver completato l'acquisizione di PEAK:AIO, un pioniere nell'architettura di metadati di nuova generazione e di sistemi di file paralleli ad alte prestazioni. Con questa acquisizione, NetApp può utilizzare servizi di metadati e innovazioni in ambito di spazi dei nomi paralleli per migliorare l'archiviazione più rapida sul pianeta, NetApp Novus, per supportare sistemi di file su scala zettabyte per i carichi di lavoro più esigenti di cloud AI e fornitori di GPU-as-a-service.

Per realizzare la migliore economia dell'infrastruttura AI, le organizzazioni devono mantenere una fornitura costante di dati per le risorse GPU, senza interruzioni.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261102578273/it/

Contatto per i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto per gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire