NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, e Oracle, oggi hanno annunciato un nuovo servizio di archiviazione totalmente gestito che porta l'archiviazione di livello aziendale di NetApp a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) in modalità nativa. Il servizio offrirà a OCI le capacità di gestione dati NetApp ONTAP® in modalità nativa per aiutare le organizzazioni a semplificare la migrazione e la gestione di AI critica e dei carichi di lavoro aziendali nel cloud.

Oracle Cloud Infrastructure NetApp Storage Service è progettato per essere un servizio di archiviazione nativo per OCI interamente gestito che porta in OCI le capacità di gestione dei dati di NetApp ONTAP.

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