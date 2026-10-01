NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Supermicro per fornire soluzioni di infrastrutture IA convalidate insieme che comprendono fabbriche di IA su vasta scala, installazioni aziendali, neoclouds e iniziative di IA sovrana. Unendo i sistemi di elaborazione e su scala rack ottimizzati per l'IA di Supermicro con la NetApp Platform, le aziende aiuteranno i clienti ad accelerare l'implementazione, migliorare l'utilizzo delle GPU, rafforzare la governance dei dati e ridurre la complessità operativa.
NetApp e Supermicro stanno creando una base full-stack per l'intelligenza artificiale che si estende oltre l'archiviazione ad alte prestazioni. La collaborazione riunisce le competenze in fatto di elaborazione su scala rack, networking, alimentazione e competenza nel raffreddamento liquido di Supermicro e la gestione unificata dei dati, la resilienza informatica, la leadership ibrida-cloud e la scala disaggregata di NetApp Platform.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260929353907/it/
Contatto per i media:
Kenya Hayes
NetApp
kenya.hayes@netapp.com
Contatto per gli investitori:
Kris Newton
NetApp
kris.newton@netapp.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire