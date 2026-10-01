NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato nuove capacità che consentiranno alle aziende di accelerare l'adozione dell'IA agentica con attivazione dei dati sicura, in sede e senza copie. La capacità di metadati eterogenea di NetApp AI Data Engine (AIDE) aiuta le organizzazioni a scoprire, comprendere, governare e rendere operativi i dati dove si trovano, mentre un'integrazione ampliata con Commvault collega la NetApp Platform con il flusso di lavoro di orchestrazione del recupero di Commvault per aiutare i clienti a rilevare prima gli attacchi e recuperare più rapidamente i dati più puliti.

Man mano che gli agenti IA passano dalla fase sperimentale a quella produttiva, l'infrastruttura dei dati aziendali è diventata un fattore critico per l'attività aziendale.

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