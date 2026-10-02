NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata nell'infrastruttura per i dati intelligenti, oggi a NetApp INSIGHT 2026 ha annunciato i nomi dei vincitori dei North America Partner Awards per l'esercizio 2026 (FY'26). Le collaborazioni strategiche di NetApp aiutano a fornire prodotti e soluzioni NetApp per risolvere le sfide aziendali dei clienti comuni.

I vincitori dei North America Partner Award hanno aiutato i clienti in maniera determinante nella realizzazione di un'infrastruttura per i dati intelligenti tramite la piattaforma NetApp, in grado di evolversi e svilupparsi in modo sicuro in base alle rispettive esigenze, promuovendo la vendita di soluzioni e servizi NetApp.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261001400001/it/

Contatto con i media:

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contatto con gli investitori:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire