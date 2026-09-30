NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda specializzata in infrastrutture intelligenti per i dati, oggi ha annunciato che conferirà all'NFL il suo premio Customer Social Impact Award all'INSIGHT 2026, riconoscendo l'impegno continuo dell'NFL ad ampliare l'accesso a professioni in forte crescita attraverso la sua iniziativa Inspire Change. Basandosi su quell'impatto, NetApp sta lanciando una collaborazione filantropica con Per Scholas, uno dei partner del finanziamento Inspire Change dell'NFL, e offrendo un finanziamento a sostegno del programma di formazione di Per Scholas "Cybersecurity with AI Tools" (Cybersicurezza con strumenti di intelligenza artificiale).
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