Netceed, un leader globale nella fornitura di soluzioni per le supply chain nelle infrastrutture energetica, di banda larga e data center, oggi ha annunciato la nomina di Eric Updyke a AD del Gruppo, a partire dal 10 novembre 2026. Updyke subentra ad Alper Turken, che cede l'incarico di AD nella stessa data.

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Netceed appoints Eric Updyke as Group CEO

Eric apporta più di 35 anni di esperienza dirigenziale nell'infrastruttura tecnologica e delle comunicazioni. Ultimamente, il neo dirigente ha ricoperto l'incarico di AD di Spirent Communications plc dal 2019 al 2025. In Spirent, Updyke ha diretto il passaggio dell'azienda da fornitore incentrato sull'hardware a un fornitore di soluzioni basate su software, automazione e servizi. Ha inoltre ampliato l'azienda in nuovi settori, tra cui la fornitura di data center per l'AI, e ne ha curato la vendita strategica, culminata nella sua acquisizione nel 2025 da parte di Keysight Technologies per 1,5 miliardi di dollari.

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