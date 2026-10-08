Network X 2026 riunisce i più autorevoli dirigenti e leader tecnologici del settore delle telecomunicazioni in occasione di VIECON Vienna, dal 13 al 15 ottobre, con un programma di protagonisti ad alta intensità concentrato sulle forze che ridefiniscono il futuro della connettività.

Per tre giorni, CEO, CTO, direttori tecnologici, regolatori ed esperti di settore provenienti da operatori leader e organizzazioni tecnologiche esamineranno in che modo intelligenza artificiale, sovranità della rete, reti a banda larga, 6G, cloud, investimenti nelle infrastrutture e nuovi modelli aziendali stanno cambiando il ruolo degli operatori delle telecomunicazioni.

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