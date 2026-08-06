Network X , la serie di eventi globali che richiama le comunità internazionali delle telecomunicazioni fisse, mobili e di trasporto, oggi ha annunciato i finalisti della quinta edizione dei 2026 Network X Awards, i premi destinati alle aziende, alle tecnologie e ai progetti che trainano l'innovazione nel comparto delle telecomunicazioni mondiali. I nomi dei vincitori saranno annunciati il ​​14 ottobre nel corso di una cerimonia di premiazione in programma presso il Museo delle Arti Applicate (MAK) di Vienna che celebrerà l'eccellenza in 21 categorie dedicate a fornitori di soluzioni e operatori.

"I Network X Awards riconoscono le tecnologie, le soluzioni e i leader di settori che plasmano attivamente la prossima generazione della connettività globale", è il commento di Chris Lycett, direttore eventi di Network X.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260804987410/it/

Contatto con i media: Suzanne Matulay, networkx@society32.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire