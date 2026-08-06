Network X , la serie di eventi globali che richiama le comunità internazionali delle telecomunicazioni fisse, mobili e di trasporto, oggi ha annunciato i finalisti della quinta edizione dei 2026 Network X Awards, i premi destinati alle aziende, alle tecnologie e ai progetti che trainano l'innovazione nel comparto delle telecomunicazioni mondiali. I nomi dei vincitori saranno annunciati il 14 ottobre nel corso di una cerimonia di premiazione in programma presso il Museo delle Arti Applicate (MAK) di Vienna che celebrerà l'eccellenza in 21 categorie dedicate a fornitori di soluzioni e operatori.
"I Network X Awards riconoscono le tecnologie, le soluzioni e i leader di settori che plasmano attivamente la prossima generazione della connettività globale", è il commento di Chris Lycett, direttore eventi di Network X.
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