NEURA Robotics (“NEURA”) oggi ha presentato Neuron AI, il suo modello base multimodale per la Physical AI.

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Neuron AI: The Brain of the Physical World

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