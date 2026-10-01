Neutrogena ® , Aveeno ® e Regaine ®* presenteranno 12 nuove serie di dati scientifici alla 35a edizione del Congresso della European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) che si svolge dal 30 settembre al 3 ottobre a Vienna.

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New Neutrogena science showcased at EADV 2026 in Vienna, Austria

Gli abstract in programma presenteranno nuove prove a dimostrazione di come gli ingredienti a base scientifica, compresi niacinamide, trealosio, avena colloidale e minoxidil al 5% possano contribuire ad affrontare alcuni dei problemi più frequenti della cute e dei capelli dei consumatori, tra cui acne, pelle grassa, pelle secca, iperpigmentazione, eczema, danni cutanei associati ai raggi UV e alopecia androgenetica.

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