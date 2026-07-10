NIPPON KINZOKU CO., LTD. (Sede: Minato-ku, Tokyo; Presidente: Yasushi Shimokawa; TOKYO: 5491) e la sua controllata, NIKKIN DENJI KOGYO CO., LTD. (Sede: Kawaguchi, Saitama; Presidente: Akira Nishimura), stanno lanciando un'iniziativa commerciale strategica per i loro nastri di acciaio elettrico ultra sottile Grain-Oriented (GT Series) e Non-Oriented (ST Series) commerciati con il nome "Fine Eco Metal".

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By reducing the thickness of the electrical steel strip, eddy current loss (core loss) can be significantly lowered. Eddy currents are electrical currents generated within the electrical steel strip by alternating magnetic fields; they are a primary factor that increases core loss.

"Fine Eco Metal" è un marchio della nostra serie proprietaria "Eco-Product", certificata in base ai nostri standard ambientali.

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NIPPON KINZOKU CO., LTD.

Reparto Processi Produttivi e Assistenza

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