NIQ (NYSE: NIQ), una delle principali aziende di consumer intelligence, oggi ha reso nota l'espansione del suo rapporto con Google attraverso l'integrazione di Meridian, la struttura MMM open-source di Google in NIQ Cadence™, il sistema operativo di NIQ per la misurazione dell'efficacia del marketing nativo per l'AI. La collaborazione strategica offre agli addetti al marketing un unico punto di riferimento per misurare le prestazioni di marketing e agire di conseguenza, riducendo la distanza tra analisi e ottimizzazione.

I leader del marketing devono affrontare sempre maggiori pressioni per comprovare il ritorno sull'investimento di ogni dollaro speso sui media, mentre i tradizionali metodi di misurazione faticano a mantenere il ritmo.

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