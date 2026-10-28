NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi ha annunciato nuove capacità di ottimizzazione per la sua Shopper Experience Platform, supportata dal suo CONTENT Framework , un approccio basato su sette principi per valutare e migliorare il contenuto dei prodotti. Insieme, consentono ai marchi di valutare il contenuto e le immagini dei prodotti rispetto ai requisiti dei rivenditori e alle aspettative della categoria, a identificare le lacune e a dare priorità ai miglioramenti che rafforzano la scoperta dei prodotti nei siti web dei rivenditori, nei motori di ricerca e nei canali di shopping alimentati dall'AI.

Un prodotto può essere accurato, completo e conforme ai requisiti del rivenditore ma essere difficile da individuare, comprendere o scegliere per i consumatori.

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