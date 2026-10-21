NielsenIQ (NYSE: NIQ), un leader globale nella consumer intelligence, oggi ha annunciato i vincitori dei suoi 2026 Western Europe NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards , i riconoscimenti dei prodotti innovativi che hanno avuto maggiore successo e impatto commerciale, lanciati nel Regno Unito, in Francia, Germania, Italia e Spagna.

Attualmente nella edizione annuale per l'Europa occidentale, i NIQ BASES Breakthrough Innovation Awards premiano i prodotti che hanno dimostrato eccezionali prestazioni di mercato, una domanda costante da parte dei consumatori e un impatto significativo sulla categoria. I vincitori sono stati selezionati utilizzando la visione completa di NIQ delle prestazioni innovative, impiegando misurazioni proprietarie nel settore retail, un gruppo di consumatori e analisi dell'innovazione BASES per identificare i lanci che hanno ottenuto un forte successo iniziale e mantenuto uno slancio costante.

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