NielsenIQ (NYSE: NIQ), società leader di consumer intelligence, oggi ha annunciato nuove funzionalità di AI e automazione per NIQ Spaceman®, la sua piattaforma di progettazione e allestimento degli spazi commerciali scelta da oltre 600 commercianti al dettaglio in più di 65 Paesi. I potenziamenti aiutano i rivenditori a creare planogrammi adatti al punto vendita fino a 50 volte più rapidamente, identificare le lacune nelle prestazioni e nella conformità e adeguare le decisioni dell'allestimento nelle proprie reti di punti vendita attraverso un accesso ampliato su base cloud.

"I rivenditori sono sottoposti a sempre maggiore pressione per identificare assortimenti, presentare allestimenti coerenti in tutti i punti vendita e rispondere più rapidamente ai comportamenti dei consumatori che cambiano di continuo", ha dichiarato Natalie Williams, SVP, Divisione prodotti, presso NIQ .

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