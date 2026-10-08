NielsenIQ (NYSE: NIQ) oggi annuncia che Nielsen Connect Australia Pty Ltd (NIQ Australia), la sua sussidiaria australiana controllata al 100%, ha oltrepassato la soglia del 90% di accettazione degli azionisti nel quadro della sua offerta pubblica di acquisto fuori mercato per The U Group & Co Limited (The U Group), una società australiana specializzata nella partecipazione dei consumatori, nell'analisi degli scontrini e nelle capacità IA di elaborazione dati.

Il raggiungimento della soglia di accettazione, che rappresenta un risultato di prim'ordine nel processo della transazione, consente a NIQ Australia di procedere con l'acquisizione obbligatoria delle rimanenti azioni di The U Group, nel rispetto delle leggi australiane in materia.

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